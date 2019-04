Ceny paliw wzrosną przed świętami. Benzyna na równi z dieslem

- W minionym tygodniu średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła 6 gr na litrze do 5,12 zł/l. W sumie od końca lutego ceny benzyny wzrosły już 45 gr. na litrze - piszą analitycy BM Reflex.

- Aktualnie benzyna Pb95 na krajowych stacjach jest średnio o 6 gr na litrze tańsza niż olej napędowy, za który póki co płacimy średnio 5,18 zł/l - piszą w komunikacie analitycy BM Reflex.

- Kierowcy tankujący diesla zdążyli się już przyzwyczaić do 5-złotowych poziomów cen na stacjach paliw, bo tyle płacą za litr oleju napędowego już od początku marca tego roku. W mijającym tygodniu, pierwszy raz od listopada ubiegłego roku ten poziom przekroczyła też średnia cena 95-oktanowej benzyny - po sześciogroszowym wzroście jej średnia cena znalazła się na poziomie 5,04 zł/l - oceniają analitycy e-petrol.

Według prognoz, średnia detaliczna cena Pb95 wyniesie od 5,03 zł do 5,16 zł/l, oleju napędowego od 5,12 do 5,23 zł/l, natomiast autogazu od 2,15 do 2,22 zł/l.