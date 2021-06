Ceny pierwszych, polskich czereśni zaskakują. 9 zł za kg - nowym, pozytywnym rekordem

U hurtowników pojawiły się długo wyczekiwane polskie czereśnie. Jako, że trzeba było wykazać się dużą cierpliwością, by wprowadzić je do swoich sklepów, zieleniaków, popyt jest olbrzymi.

Na bardzo popularnej Giełdzie Goławin krajowe czereśnie producenci oferowali już za 15 zł za kilogram. Tak było jednak przed weekendem. W poniedziałek ceny podskoczyły do 18-23 zł za kg.

Wróciliśmy jednak do spadków. W środę, kilogram w hurcie oferowano już w cenach do 10 do 13 zł. W tym samym czasie na rynku hurtowym Elizówka krajowe czereśnie oferowano nawet za 9-12 zł za kilogram.