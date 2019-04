Ceny prądu. Resort Jadwigi Emilewicz ostrzega przed falą bankructw i zrywaniem umów

Rozporządzenie to jest konieczne do uruchomienia zapisów ustawy zamrażającej ceny prądu na zeszłorocznym poziomie.

"Biorąc pod uwagę co do zasady niski poziom marżowości tych podmiotów będzie to stanowić istotne zagrożenie dla zdolności tych spółek do kontynuowania prowadzenia działalności, szczególnie w przypadku mniejszych spółek obrotu" - pisze resort.