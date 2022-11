Ceny prądu. Tauron apeluje do firm: składajcie wnioski jak najszybciej

Jak przekazał we wtorek PAP rzecznik Tauronu Sprzedaż Daniel Iwan, do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej.