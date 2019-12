Ceny prądu w górę, rząd szuka sposobu na obniżkę rachunków. Szczegóły? Nieznane

- Są przygotowane rozwiązania, ale czekamy na decyzję Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd zdecyduje, w jakiej skali zrealizują się oczekiwania, co do wzrostu cen prądu dla odbiorców - powiedział wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji w Toruniu. Słowa wicepremiera i ministra aktywów państwowych cytuje Polska Agencja Prasowa.

- O tym mechanizmie będziemy mogli mówić, gdy będziemy wiedzieli, jak wygląda decyzja URE - tłumaczył się. To właśnie URE ostatecznie zdecyduje, o ile firmy energetyczne mogą podnieść ceny. Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki powinna być znana jeszcze w połowie grudnia. Najprawdopodobniej URE poinformuje o decyzji we wtorek 17 grudnia.

Jak to się ma do naszych rachunków? Opłata za samą energię elektryczną to około 40 proc. płatności. Jeśli na fakturze za prąd masz 100 zł miesięcznie, to znaczy, że za samą energię zapłaciłeś 40 zł. Podwyżka o 30 proc. będzie cię kosztowała 12 zł miesięcznie. Jeśli podwyżka wyniesie 60 proc., koszt wzrośnie do 24 zł miesięcznie.