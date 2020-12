Ceny żywności na Święta. Ekonomiści mają dobre wieści

"W grudniu można spodziewać wolniejszego tempa inflacji – w ujęciu rok do roku ceny wzrosną o ok. 2,7 proc. Spodziewamy się utrzymania obserwowanych tendencji, tj. zbliżonego tempa zmian cen paliw oraz wolniejszego wzrostu cen żywności" - ocenia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Drugi miesiąc z rzędu inflacja w Polsce spada. W listopadzie wyniosła dokładnie 3 proc.rok do roku - podał we wtorek GUS .

Listopad był jednocześnie kolejnym miesiącem, w którym obserwowaliśmy spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych - wyniósł on 2 proc., wobec 2,3 proc. w październiku i 2,7 proc. we wrześniu. Mowa oczywiście o średnim poziomie cen żywności. W przypadku poszczególnych produktów mógł on być znacznie większy lub mniejszy.