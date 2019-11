Chcesz być kontrolerem lotniczym? PAŻP wydłuża termin składania wniosków

Termin składania wniosków na kurs kontrolera ruchu lotniczego został przedłużony do 25 listopada - dowiedział się serwis money.pl.

Jak już informowaliśmy, PAŻP zamierza do 2024 r. wyszkolić dodatkowych 139 specjalistów. Szkolenie trwa ok. dwóch lat i kończy je egzamin państwowy organizowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Obecnie w Polsce pracuje około 570 kontrolerów ruchu lotniczego.

- Dziennie kontrolerzy nadzorują 3,5 tys. samolotów. Przyjmując, że na pokładzie każdego podróżuje około 180 osób, można powiedzieć, że na barkach kontrolerów każdego dnia spoczywa bezpieczeństwo 630 tys. ludzi. To mniej więcej tyle, co mieszkańców Wrocławia - zaznacza Paweł Łukaszewicz, rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

"Zgłaszając się do nas masz pewność, że:

• otwierasz przed sobą drzwi do dobrze płatnej pracy i prestiżowego zawodu,

• zapewnimy Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać licencję kontrolera ruchu lotniczego,

• na czas trwania kursu zapewnimy Ci zakwaterowanie oraz umowę o pracę na czas określony,

• zapłacimy Ci za to, że będziesz uczestniczył w tym kursie,

• po uzyskaniu licencji Kontrolera Ruchu Lotniczego gwarantujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony"