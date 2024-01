Chciał budować imperium medialne na wzór o. Rydzyka. Dostał 100 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości

Prawie 100 mln zł dla fundacji byłego egzorcysty

Tvn24.pl podaje, że ksiądz Michał Olszewski to znajomy byłego szefa resortu sprawiedliwości. Jego brat – Grzegorz Olszewski – jest prezesem Alior Banku . Instytucja ta należała do "strefy wpływów" Suwerennej Polski .

Do końca 2023 r. Profeto otrzymała zatem ok. 66 mln zł z zaplanowanej kwoty. Pieniądze te miały posłużyć do budowy specjalistycznego centrum wsparcia dla ofiar przestępstw na warszawskim Wilanowie. Kilka razy zresztą budowę wielkiego gmachu próbowali zatrzymać miejscy urzędnicy. Za każdym razem jednak włączał się w tę sprawę wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł i uchylał ich decyzje.