moHistoryczny indeks cheeseburgera. Kiedyś kosztował w McDonald's 3 zł. I wcale nie oznacza to, że był tani

W 2002 roku średnia krajowa wyniosła 2133,21 zł brutto. Oznacza to, że Polak, który otrzymywał przeciętne wynagrodzenie, dostawał "na rękę" 1466 zł. Gdyby całą swoją pensję przeznaczył na zakup cheeseburgerów (3,10 zł za sztukę), zgromadziłby 472 kanapki. Nie uwzględniamy przy tym ceny promocyjnej.

A na ile cheeseburgerów może sobie pozwolić Polak, który zarabiał średnią krajową w 2020 roku? Wygląda na to, że otrzyma ich znacznie więcej. Przy założeniu, że cheeseburger kosztuje 4,50 zł, a średnia płaca netto wyniosła 3732 zł (5167,47 zł brutto), oznacza to, że stać go będzie na 829 kanapek.