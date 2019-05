Chińska poczta wyda pocztówki z polskimi atrakcjami w rolach głównych

Według umowy, najpierw to Chińczycy wydadzą pocztówki z największymi atrakcjami Polski - choć jeszcze nie wiadomo, które zabytki będą uwzględnione. Wiadomo jednak, że pocztówek zostanie wydanych przynajmniej 200 tysięcy. Mają być one dostępne w placówkach pocztowych na terenie całych Chin, lecz będzie je można zamówić również przez stronę internetową China Post.

Chińskich turystów w Polsce jest tymczasem coraz więcej. W 2017 r. przyjechało do nas ok. 130 tys. podróżnych z tego kraju. Tymczasem od stycznia do listopada 2018 roku było to już ok. 129 tys., jak wynika z danych GUS.