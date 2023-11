Chiny odsłaniają karty. Zdradzają jakie mają oczekiwania wobec Rosji

Rosja i Chiny coraz bliżej

Wicepremier Rosji Andriej Biełousow powiedział w Pekinie, że do końca roku obroty handlowe między Federacją Rosyjską a Chinami wzrosną do ponad 200 mld dol., czyli do poziomu, który osiągnięty miał być w 2024 r. Do 2030 r. mają natomiast osiągnąć 300 mld dol.