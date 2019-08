Chiny reagują na nowe cła ze strony USA. "Doprowadzą do eskalacji sporu"

Miałyby one osiągnąć wysokość nawet 300 mld dolarów rocznie. W praktyce oznaczałoby to, że opłatami celnymi zostałby objęty niemal cały import chiński do USA.

Gao nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zespół wicepremiera Liu He pojedzie do Waszyngtonu we wrześniu. Wcześniej zapowiadano, że pojawią się tam, by wznowić negocjacje.