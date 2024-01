Chiny wysyłają USA jasny sygnał. Oto czego oczekują

Artur Borubar 24 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Chiny to potencjalnie jeszcze większe zagrożenie dla Świata niż Rosja. Głównie gospodarcze ale tez militarne. Gdyby Rosja zjednoczyła sie z Europą to mogła by być to przewciwwaga dla hegemonii - ale niestety to chory kraj i co gorsza dąży do współpracy właśnie z Chinami, przeciw Europie.