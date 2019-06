vat oprac. Martyna Kośka 17 minut temu

"Chwyciliśmy VAT-owskiego byka za rogi", cieszy się Morawiecki

- Tego VAT-owskiego byka za rogi chwyciliśmy. Jak skutecznie? Najlepiej o tym świadczą liczby. Z poziomu 123 mld zł w 2015 roku, w tym roku dochód z podatku VAT będzie sięgał 180 mld zł. A więc blisko 60 mld zł więcej. To jest ponad 45 proc. To pokazuje skuteczność naszych działań - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

