Ciasne, ale własne. Tak mieszkają Polacy

Kiedy mieszkanie jest przepełnione? Na przykład wtedy, kiedy osoba powyżej 18. roku życia nie ma własnego pokoju albo kiedy nie ma go żyjąca wspólnie para. A co z nieletnimi? Jeśli mają więcej niż 12 lat również powinni mieć swój własny pokój lub dzielić go z co najwyżej jedną osobą tej samej płci. Według kryteriów Eurostatu, o przepełnieniu można mówić również wtedy, gdy w jednym pokoju mieszka więcej niż dwoje dzieci poniżej 12 lat.

Epidemia koronowirusa i obostrzenia sprawiły, że dużo więcej czasu spędzamy w domu, przez co problem braku przestrzeni i prywatności w przepełnionych mieszkaniach może być jeszcze bardziej odczuwalny. Nawet przy dobrych warunkach mieszkaniowych nauka zdalna jest bowiem wyzwaniem, szczególnie dla najmłodszych uczniów. Jeszcze trudniej może być tym, którzy dzielą pokój z rodzeństwem, a do tego za ścianą zdalnie pracują rodzice.

- Dla długoterminowej stabilizacji rynku mieszkaniowego ważne jest to, aby mieszkania nie drożały zbyt szybko w odniesieniu do inflacji czy naszych pensji i w sumie jakkolwiek może i źle to brzmi, to "dzięki epidemii" do mniej więcej właśnie takiej bezpiecznej skali wzrostów cen wróciliśmy – ocenia Michał Cebula, prezes HRE Think Tank.