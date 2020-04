Cięcia wydobycia ropy jeszcze większe. Trump przedstawia wyniki porozumienia OPEC+

Światowe wydobycie ropy ma się zmniejszyć o ok. 10 proc. światowej produkcji, jak poinformował Reuters. To efekt porozumienia OPEC+ zrzeszające kraje OPEC oraz innych producentów ropy, której przewodniczy Rosja.

Aby zatrzymać spadek cen ropy będący efektem pandemii koronawirusa, grupa OPEC+ zgodziła się zmniejszyć produkcję o 9,7 miliona baryłek dziennie w okresie od maja do czerwca 2020 roku. Ma to być największa redukcja w historii. Trump wytłumaczył, że cięcie będzie jeszcze większe.

Od lipca do końca 2020 roku produkcja zostanie zmniejszona o 8 mln baryłek dziennie. Natomiast od stycznia cięcie będzie wynosić 6 milionów baryłek dziennie, co potrwa do kwietnia 2022 roku.