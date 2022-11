Ciemniej w mieście, bo szukają oszczędności. Mieszkanka poskarżyła się do RPO

Szybciej gasną latarnie. Mieszkanka się skarży

"Zgodnie z prawem energetycznym do zadań gminy należy m.in. finansowanie oświetlenia dróg znajdujących się na jej terenie. Ze skargi wynika, że ten obowiązek może być niewłaściwie realizowany" – podano w informacji Biura RPO. W związku ze skargą zastępca RPO Valeri Vachev zwrócił się do burmistrza Bojanowa o stanowisko w sprawie zgłoszonego problemu.

Gmina musi oszczędzać

- W całym systemie ulicznym mamy 730 lamp. Do końca listopada będziemy chcieli odłączyć 230 z nich – będziemy eliminować co drugą, co trzecią lampę. To nam da w skali roku ponad 80 tys. zł oszczędności. Lampy będą się świecić całą noc, nie wyłączamy ich w najistotniejszych miejscach z punktu widzenia bezpieczeństwa: na przejściach dla pieszych czy skrzyżowaniach. Będą też oświetlone budynki użyteczności publicznej – powiedział.