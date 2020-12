Cinema City przegrało spór o kilkanaście milionów złotych. Komornik wszedł na konto

Po tym, jak sieć Cinema City nie rozliczyła się z jedną z organizacji reprezentujących twórców, sprawa trafiła do sądu. 6 listopada zapadł prawomocny wyrok zobowiązujący multipleks do zapłaty kilkunastu milionów złotych. Sieć nie zastosowała się do niego, więc sprawa trafiła do komornika - ustalił money.pl.