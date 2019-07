CNN analizuje sytuację w Polsce. "Bycie młodym Polakiem nigdy nie było tak zyskowne"

Okazją do analizy sytuacji młodych Polaków okazało się przyjęcie ustawy o tzw. zerowym PIT, która będzie obowiązywała od 1 sierpnia. Według szacunków nowe regulacje obejmą nawet 2 miliony osób poniżej 26 roku życia. Serwis ocenił, że "bycie młodym Polakiem nigdy nie było tak zyskowne".

Amerykański serwis przypomniał, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, jej obywatele uzyskali prawo do pracy na terenie całego UE. W ciągu ostatnich 15 lat kraj opuściło 1,7 mln Polaków.

W wyniku tej emigracji w kraju zaczęło brakować rąk do pracy, co ma negatywny wpływ na gospodarkę . "W ciągu ostatnich trzech lub czterech lat zaczęliśmy dostrzegać niedobory pracowników i uświadomiliśmy sobie, że potrzebujemy tych ludzi z powrotem" – powiedziała Barbara Jancewicz, szefowa zespołu ekonomii migracji w Ośrodku Badań nad Migracjami, cytowana przez CNN.

Nowe regulacje są skierowane do młodych, którzy nadal przebywają na terenie kraju. Trzynasta emerytura, podwyższenie wysokości płacy minimalnej, obniżka PIT-u, czy 500+ na każde dziecko, to programy, które nie przekonają do powrotu tych, którzy już od jakiegoś czasu są na emigracji.