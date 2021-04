Co dalej z Orlenem i Polska Press? Adam Bodnar komentuje

W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że do przejęcia formalnie nadal nie doszło, ale wciąż może jeszcze dojść. Decyzja została bowiem wstrzymana, a nie cofnięta lub anulowana.

Bodnar odniósł się również do wpisu Daniela Obajtka, który wyraził na Twitterze zdziwienie decyzją sądu. Prezes Orlenu stwierdził m.in., że sąd nie miał do dyspozycji kompletu dokumentów od spółki. - PKN Orlen zdołał się ustosunkować do wniosku o wstrzymanie decyzji. Zrobił to już dwa tygodnie temu - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich.