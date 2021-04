Przejęcie Polska Press wstrzymane. Jest decyzja sądu

- Zaskarżyłem decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, twierdząc, że nie dokonał rzetelnej analizy rynków właściwych, pominął rynek prasy, tylko skupił się na rynku reklamy i promocji. To wskazuje, że może to naruszać interesy Rzeczypospolitej w postaci gwarancji wolności słowa - mówił w marcu w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Adam Bodnar, odnosząc się do zgody UOKiK na sprzedaż wydawnictw prasowych Orlenowi.