Co dalej z rachunkami odbiorców ciepła? Sejm zdecydował

gorzej niż za komuny ,odgórne sterowanie ,nakazy,zakazy,ograniczenia , pis odtworzył komunę w gorszym wydaniu,tv pis kłamie ?,a prawda jest taka, że dla inteligentnych i wykształconych ludzi praca za przysłowiową miskę ryżu , a niedouczona ,cwana ferajna biznesu napasiona przez pis ma się dobrze ,towarzysze z pis i solidarnej odpowiedzialni są za wyciąganie kasy od tego biednego Narodu ,po przez sztuczne zawyżanie cen , należy przejrzeć wyniki w KRS pośredników począwszy od branży hutniczej po przez pośrednictwo w budowlance a kończąc na marketach , energetyce i paliwach,WIELOMILIARDOWE zyski za rok /2021 i 2022/ przy niewielkim wzroście sprzedaży masy towarowej i energii/ . Jedno co pis zrobił to po przez swoją niekompetencje wzbogacił garstkę cwaniaków /niejednokrotnie nie dorastającym pod względem wykształcenia do pięt nauczycielom , medykom czy urzędnikom/ kosztem całego Narodu .