Co dalej z rekompensatami za ceny prądu? Przez koronawirusa rząd może zrezygnować z wypłat

Wszyscy Polacy odczuli we własnym portfelu podwyżkę cen prądu, która nastąpiła wraz z początkiem 2020 roku. Rachunek za energię wzrósł przeciętnie o 12 proc. Rząd jednak deklarował, że część pieniędzy wróci do gospodarstw domowych w formie rekompensaty wypłacanej przez państwo. Co z tych planów pozostało?