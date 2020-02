Rekompensaty za prąd. Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało projekt

- Według wyliczeń prawo do rekompensat będzie przysługiwało 15 mln gospodarstw domowych, co oznacza, że w kieszeniach Polaków pozostanie ok. 2,4 mld złotych - powiedział Jacek Sasin w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Dziennik dotarł do projektu ustawy, która zakłada wprowadzenie rekompensat za tegoroczne podwyżki cen prądu. Przysługiwać one mają osobom mieszczącym się w pierwszym progu podatkowym, czyli takim, które zarabiają brutto maksymalnie ok. 7 tys. złotych miesięcznie.

Co istotne, rekompensata nie przysługuje na całe gospodarstwo domowe, ale na osobę, która podpisała umowę na dostawę prądu. Oznacza to, że jeżeli ta osoba spełnia warunki, wobec których rekompensata przysługuje, to zostanie mu ona przyznana. Nie ma tutaj znaczenia fakt, ile zarabiają pozostali domownicy.

Zobacz też: Podatek cukrowy. "Zamiast polskich, będziemy pić czeskie, słowackie i niemieckie napoje"

Rekompensaty przewidują cztery stawki ryczałtu: 34,08; 82,80; 190,86 i 306,75 zł. Najniższa jest przeznaczona dla tych gospodarstw, które mieszczą się w progu zużycia energii od 63 do 500 kWh.

Drugi próg obejmie gospodarstwa z zużyciem od 500 do 1200 kWh. Trzeci - od 1200 do 2800 kWh. Czwarty jest przeznaczony dla gospodarstw z zużyciem powyżej 2800 kWh.

Rekompensaty za prąd. Padły kwoty

Co oznacza w praktyce "rekompensata"? Pieniądze na nasze konto nie wpłyną - rekompensata będzie odliczona od pierwszego rachunku za energię wystawionego po 15 marca 2021 roku. Jeśli natomiast kwota na rachunku będzie niższa, niż zwrot, który nam przysługuje, to wtedy odliczenie nastąpi również od następnych rachunków.

Żeby otrzymać rekompensatę, trzeba będzie wypełnić do końca 2020 roku jednostronicowy wniosek w firmie dostarczającej nam energię.

Rezygnacja z węgla. Dwie trzecie Polaków chce zapłacić przez to więcej za prąd

Rekompensata za podwyżkę cen prądu oraz przeciwdziałanie wzrostom cen energii w 2019 roku ma kosztować budżet łącznie ok. 10 mld złotych.

Ceny prądu w 2020 w górę. Dostawcy energii już wysyłają listy prawdy

Od 1 lutego za prąd więcej płacą klienci odpowiednio: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator. Operatorzy już rozsyłają do klientów odpowiednie pismo informujące o podwyżkach.

Jak wynika z szacunków Urzędu Regulacji Energetyki, gospodarstwa domowe w 2020 roku zapłacą średnio o 9 zł więcej za prąd co miesiąc. O tyle większy rachunek dostanie 3-osobowa rodzina. W sumie w ciągu roku jest to zatem 108 zł więcej.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące