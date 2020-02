Rekompensaty za prąd. Padły kwoty

Od 34 do maksymalnie 306 zł jednorazowej rekompensaty będą mogli liczyć odbiorcy prądu ze względu na podwyżki cen energii w 2020 r. Projekt ustawy ujrzał światło dzienne. Wypłaty będą realizowane w 2021 r., właściwie będzie to forma obniżki do pierwszego rachunku w kolejnym roku.

Podziel się Dodaj komentarz