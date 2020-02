Ceny prądu w 2020 w górę. Dostawcy energii już wysyłają listy prawdy

Kto jeszcze dziś pisze listy? Operatorzy komórkowi, dostawcy internetu i telewizji, lokalne restauracje, czasami bliższa i dalsza rodzina oraz… dostawcy energii. Ci ostatni właśnie wysyłają do swoich klientów ponure informacje: będzie drożej - a zasadzie już jest drożej.

Zapłacą więcej i przedsiębiorstwa, i gospodarstwa domowe. "Zwykli Kowalscy" dołożą od 10 do 12 proc. więcej niż dotychczas w każdym rachunku. To i tak dobra informacja. Firmy energetyczne wnioskowały o blisko trzykrotnie wyższe zmiany.

Co znajdują w listach klienci? Krótką informację - o zmianie taryf oraz adnotację, że żadnych dodatkowych dokumentów podpisywać już nie muszą. Podwyżka jest i tyle. Oprócz tego list jest po prostu krótką tabelą: przedstawia ona ceny za energię eklektyczną w zależności od wybranej u danego operatora taryfy i promocji.

Jak wynika z szacunków Urzędu Regulacji Energetyki, gospodarstwa domowe w 2020 roku zapłacą średnio o 9 zł więcej za prąd co miesiąc. O tyle większy rachunek dostanie 3-osobowa rodzina. W sumie w ciągu roku jest to zatem 108 zł więcej.

Rozwiązanie problemu? Zdaniem rządu jest to zwrot pieniędzy. Zmiany cen już są, płacić trzeba, ale na obiecywaną rekompensatę od państwa każda rodzina będzie musiała jeszcze sporo poczekać.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin we wtorek ogłosił, że program rekompensat jest już praktycznie gotowy. Niebawem ma się pojawić w ramach projektu ustawy. Ale koniec końców zacznie działać dopiero w 2021 roku.

Na co mogą liczyć Polacy? W zasadzie na… program "108 Plus". Tak mógłby się nazywać, bo właśnie taki zwrot - 108 zł - dostanie statystyczna polska rodzina.

Założenia wicepremiera Jacka Sasina są optymistyczne - zakłada on, że z budżetu na prąd powędruje nie więcej niż 3 mld zł. A to oznacza, że budżet jest przygotowany na wyższe zwroty niż wynikałoby to ze średnich. Na każdą rodzinę ma zarezerwowane średnio po 200 zł.