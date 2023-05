Co to jest arbitraż i czym się różni od mediacji?

Strony sporu mogą dojść do takiego momentu w swoich rozmowach i podejmowanych negocjacjach, z którego nie ma dobrego wyjścia. Każda ma własne racje i nikt nie jest gotowy do pójścia na ustępstwa. Czy w takich sytuacjach warto skorzystać z arbitrażowego rozwiązywania sporów? Zobacz, co należy rozumieć przez pojęcie arbitrażu. Co to jest i kiedy znajduje on zastosowanie?