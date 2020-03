koronawirus 1 godzinę temu

Co w związku z koronawirusem może pracownik, a co pracodawca. Zadaj pytanie ekspertowi

W niedzielę wyszła w życie tzw. ustawa koronawirusowa. Zmienia ona m.in. relację pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Chcesz wiedzieć co może firma, a co pracownik? Wszelkie wątpliwości związane z tym tematem rozwieje już we wtorek w programie "Money. To się liczy" radca prawny Wiktoria Cieślikowska. Czekamy na wasze pytania.

