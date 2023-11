Co z cenami w Polsce? Są nowe dane o inflacji

Inflacja w listopadzie nieznacznie spadła. Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wyniosła 6,5 proc. rok do roku. Oznacza to, że nie spełniły się "przepowiednie" tych ekonomistów, którzy twierdzili, że inflacja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Odczyt za październik wyniósł bowiem 6,6 proc.

Inflacja w Polsce w listopadzie 2023. Dane GUS

Ci sami eksperci przewidują, że w grudniu inflacja ponownie wzrośnie w okolice 7 proc". " Będzie to efekt silniejszego wzrostu cen energii. Ze względu na rosnące koszty ogrzewania, ich dynamika ponownie będzie dwucyfrowa. To jednak chwilowe. Zamrożenie cen energii oznacza niewielkie zmiany w pierwszym półroczu 2024" - czytamy w komentarzu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Inflacja zaskoczyła

Najnowsze dane można uznać za nieco zaskakujące. Analitycy przewidywali, że inflacja w listopadzie okaże się odrobinę wyższa . Taką prognozę przedstawiali m.in. analitycy ING. "W czwartek o 10 GUS opublikuje wstępny szacunek inflacji CPI za listopad. Spodziewamy się, że proces dezinflacji przyhamował, a możliwy jest wręcz wzrost inflacji do 6,7 proc. rok do roku z 6,6 proc. r/r w październiku " - pisali w raporcie z wtorku. "Dalszemu spadkowi inflacji bazowej towarzyszyło w kończącym się miesiącu odbicie cen paliw, po dwóch miesiącach istotnych spadków" - podsumowali. Pojawiały się też głosy, że inflacja utrzyma się na poziomie odczytu z października. 2

Eksperci już we wrześniu przewidywali, że szybkie tempo spadku inflacji wyhamuje, a ostatecznie nastąpi jej odbicie. "Przestrzeń do zniżki inflacji w kolejnych miesiącach będzie jednak niewielka. Szczególnie że ceny detaliczne paliw będą musiały dostosować się do trendów na rynkach międzynarodowych, zwiększając wskaźnik CPI w ostatnich miesiącach tego roku. Na koniec tego roku inflacja powinna być zbliżona do 7 proc. rdr. - pisali analitycy Banku Millenium.