Co z ulotkami Polskiego Ładu? Minister odpowiada: Przeczytać i wyrzucić

Jarek K 22 min. temu

Panie Morawiecki chyba już najwyższy czas, pożegnać ten wprowadzony przez Pana bałagan... Ale zanim dojdzie do dymisji, proszę nie odcinać tlenu Rosjanom, bo nasz węgiel nie nadaje się do elektrociepłowni... takie rzeczy trzeba sprawdzać wcześniej, a nie krzyczeć i podjudzać wszystkich dookoła... I co teraz będzie zakup węgla po dwukrotnie wyższej cenie...ale od kogo?