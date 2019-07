Co z ustawą antylichwiarską? Jest negatywna opinia Komisji Europejskiej

Notyfikacja w ramach dyrektywy ws. przejrzystości jednolitego rynku to narzędzie oceny zgodności projektu krajowych przepisów technicznych dotyczących dóbr lub usług społeczeństwa informacyjnego z prawem UE, jeszcze przed przyjęciem regulacji.

Projekt ustawy antylichwiarskiej, który jest jednym z priorytetów rządu, przyjęto w czerwcu, z nadzieją, że przejdzie on szybko przez Sejm. W projekcie ustawy znalazły się zapisy ograniczające pozaodsetkowe koszty pożyczki do 10 proc. Zdaniem instytucji pożyczkowych jest to poziom "nierynkowy", który wyeliminuje je zupełnie z rynku.