Rząd przyjął ustawę antylichwiarską. "Koniec z patologiami" - mówi premier

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy antylichwiarskiej. - Projekt ma wspierać osoby narażone na lichwę. To głównie seniorzy, ale nie tylko. Te osoby są wykorzystywane, by płacić kilkaset procent rocznie, to drakońskie stawki, coś niebywałego. Doszliśmy do konsensusu, będziemy proponowali dalsze obniżanie łącznych opłat. Z jednej strony, by zapewnić dostęp tym, którzy chcą z tego typu pożyczek korzystać, ale też ograniczyć zawyżone koszty odsetkowe i pozaodsetkowe - powiedział premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rady Ministrów.