Coraz bliżej ogromnej inwestycji. Będzie polska fabryka półprzewodników

AQQ 38 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Pół miliarda pomocy publicznej, czyli paru cwaniaków dostanie setki mln zł z naszych podatków... A w tym samym czasie Minister Finansów wstrzymuje wakacje kredytowe, żeby banki w bieżącym roku zarobiły ponad 2X więcej niż w poprzednim: w całym 2023 banki zarobiły na czysto niemal 27,6 mld zł. To o 160 proc. więcej niż rok wcześniej mimo wakacji kredytowych. W tym roku kosztem kredytobiorców i w zmowie z Glapińskim, który nie obniża stóp procentowych pomimo ogromnego spadku inflacji, banki zarobią ponownie ponad 2X więcej czyli jakieś 50 mld zł. ... Należy brać pod uwagę, że zawieszona w ramach wakacji kredytowych rata jest policzona z naliczonymi obecnie WYSOKIMI odsetkami więc dla banków to złoty interes, tylko odwleczony w czasie - 80% tej raty stanowią doliczone odsetki ! Dodatkowo to, że zawieszona rata jest bez odsetek (jak gdyby "karnych" za opóźnienie) nie oznacza, że nie spłacony kapitał z tej raty też jest zwolniony z odsetek - on wciąż pracuje na korzyść banku !