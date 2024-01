Cukier z Ukrainy na OLX. Oferują atrakcyjną cenę i regularne dostawy

W połowie stycznia prezes Krajowej Grupy Spożywczej Marek Zagórski wyliczał, że od wybuchu wojny import cukru wzrósł niemal 35-krotnie, z ok. 20 tys. ton cukru rocznie do 700 tys. ton. Tymczasem "GW" wylicza, że w tym roku do UE może trafić 1 milion ton cukru z Ukrainy, co stanowi wzrost o 4,9 tysiąca proc. w porównaniu do 2021 roku.