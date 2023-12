Kolejna grupa chce ochrony przed importem z Ukrainy. "Konieczne embargo"

Producenci buraka cukrowego w potrzasku

Kontyngent importowy dla cukru z Ukrainy wynosił nieco ponad 20 tys. ton. Jednak po jego zawieszeniu import w roku gospodarczym wzrósł do poziomu 400 tys. ton. Natomiast w obecnym sezonie szacunki strony ukraińskiej wskazują na 700 tys. ton.

A to nie koniec wzrostów. Według prognoz w przyszłym roku gospodarczym do Polski wjechać może nawet ponad 1 mln ton cukru ukraińskiego.

Domagają się embarga na cukier

Dlatego też KZPBC zawnioskował o embargo na cukier z Ukrainy do nowego ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego. Związek zaapelował też o działania, które doprowadzą do rezygnacji przez UE z przepisów zezwalających na nieograniczony dostęp do unijnego rynku dla cukru z Ukrainy i przywrócenia pierwotnych przepisów o rocznym kontyngencie importowym dla cukru ukraińskiego.