Protest na granicy z Ukrainą. Słowacy przyłączą się do polskich przewoźników

Na polsko-ukraińskiej granicy od tygodni trwa protest przewoźników z Polski. Wskutek blokady ciężarówki z Ukrainy nie są wpuszczane do kraju. Teraz do protestu dołączą Słowacy.

RMF FM informuje, że blokada słowacka ma się rozpocząć w czwartek i trwać aż do odwołania.

Protest na granicy z Ukrainą

Polscy przewoźnicy protestują, bo przekonują, że ukraińskie firmy przewozowe są dla nich nieuczciwą konkurencją. Proponują niższe stawki, co ma prowadzić do utraty rynku przez rodzime przedsiębiorstwa. Różnica w cenach usług wynika np. z tego, że nad Wisłą prowadzenie działalności jest o wiele droższe. Do blokady przejść na granicy z Ukrainą dołączyli też rolnicy.