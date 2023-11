Minister rolnictwa przybyła do protestujących rolników. "Trzeba kontynuować dialog"

– Trzeba ten dialog kontynuować (...) także w formie dalszej pracy i wypracowaniu takich rozwiązań systemowych, które na dłuższą metę pozwolą na to, żeby polskie rolnictwo wzmocnić. Wzmocnić w kontekście tej konkurencji z Ukrainą – powiedziała na przejściu granicznym w Medyce przed spotkaniem z protestującymi rolnikami Anna Gembicka.

Protest na granicy. Minister spotkała się z rolnikami

Nowa minister rolnictwa i rozwoju wsi przypomniała, że na stronie internetowej MRiRW we wtorek została umieszczona lista firm importujących zboże z Ukrainy. – Wiem, że to było oczekiwane i uważam, że po prostu trzeba było to zrobić, żeby ten temat już zamknąć – stwierdziła.