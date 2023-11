Ministerstwo odkrywa w końcu karty. Pokazuje listę firm importujących zboże z Ukrainy

Tony zboża z Ukrainy zalały w tym roku polski rynek, co boleśnie odczuli rolnicy. Ceny w skupach drastycznie spadły.

- Jestem zwolennikiem publikacji list firm, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy. To kwestia dni, kiedy te listy zostaną ogłoszone - obiecał w kwietniu na antenie RMF FM Robert Telus , który zastąpił w resorcie rolnictwa Henryka Kowalczyka .

We wrześniu zapytaliśmy ówczesnego ministra rolnictwa, dlaczego - mimo że to obiecywał - nie podał listy firm, które zarobiły na niekontrolowanym imporcie.

- Na listach, którymi dysponuję, są tylko firmy skontrolowane przez inspekcje, które mi podlegają. Nie powiem dokładnie, ale jest ich naprawdę dużo. Kilkaset. To są w zasadzie wszystkie firmy, które sprowadzają zboże do Polski. Nie znamy jednak listy firm, które kontrolowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) - mówił wówczas minister Robert Telus.

Problem z ukraińskim zbożem

Embargo na import z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji zostało wprowadzone przez Komisję Europejską na początku maja. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. W połowie września Komisja Europejska zdecydowała jednak, że nie przedłuży embarga na import ukraińskiego zboża.