Cyfrowy polecony nadchodzi. Za e-maila Poczta Polska zgarnie duże pieniądze

"Pomyśl, jakby to było, gdybyś zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego mógł załatwić tę samą sprawę jednym kliknięciem myszy, bez względu na miejsce twojego aktualnego pobytu? Albo gdybyś zamiast posiadania wielu kont na różnych dedykowanych portalach administracji miał jedno miejsce do komunikacji ze wszystkimi podmiotami publicznymi? Nasz projekt ci to umożliwi" - czytamy na stronach resortu cyfryzacji.

Idea jest jak najbardziej słuszna, jednak program ma obsługiwać Poczta PolskaPolska i, co kontrowersyjne, za jednego e-maila ma dostawać z kasy państwa od 2 zł do 3,45 zł - informuje "Gazeta Wyborcza". 2 zł netto za jeden list cyfrowy polecony, a 3,45 zł netto w przypadku korespondencji od podmiotu publicznego do niepublicznego. Oburzają się na to przedsiębiorcy.