Czas na zieloną energię. W Krynicy o innowacjach, które zmienią polską energetykę

– Innowacje są kluczowe dla przyszłości naszej branży i to one determinują dynamikę transformacji. Innowacyjne podejście pozwala wykorzystać szanse pojawiające się na rynku energii, a my chcemy być liderem tych zmian – zapowiada prezes Baranowski.

Nowe technologie są dziś największą siłą napędową gospodarek krajów wysokorozwiniętych. – Energetyka jutra to przedsiębiorstwo, które będzie dostarczało nie energię, ale komplementarne dla energii produkty. Chcemy dbać o środowisko naturalne. Rozwój rozwiązań z zakresu energii odnawialnej to wyzwanie, przed którym dziś stoimy – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. Innowacji PGE S.A.

– Jeśli chcemy pozostawić świat kolejnym pokoleniom w stanie, jakim go zastaliśmy z ambicją na uczynienie go lepszym, potrzebujemy zmiany w myśleniu o sektorze energetycznym. Dziś 80 proc. miksu energetycznego opiera się na węglu. Bardziej efektywne wykorzystanie węgla, bezpieczniejsze dla środowiska spalanie i poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, to wyzwania, przed którymi dziś stoimy. Ważne, by przejść z poziomu badań i rozwoju do wdrażania – zwraca uwagę Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.