Czeka nas uderzenie w sam środek polskiej gospodarki

Kiedy ciemny ludu zrozumiesz, że konsumpcją nie da się budować PKB. Podwyższona konsumpcja w wykonaniu pis, to puste pieniądze, a to inflacja, a to wzrost cen, a to zrost płac, który powoduje wzrost cen i ponowny wzrost płac. Jesteśmy na etapie spirali. Mafia pis to oszuści, rujnują gospodarkę, dalej rozdają pieniądze które drukują, a to dalej nakręca inflację. Rządzą nami durnie. Mam tylko obawę, że jak to dotrze do ciemnego luda to chleb będzie po 500.