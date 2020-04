Czesi już mogą podróżować za granicę. Rząd zniósł zakaz

Oglądaj też: Odmrażanie gospodarki. Belka: jestem zaniepokojony tym, co mówi rząd

Czeski rząd skierował do Izby Poselskiej wniosek o przedłużenie do 25 maja br. stanu wyjątkowego obowiązującego do 30.kwietnia. Przepisy o stanie wyjątkowym ułatwiają m.in. zakup środków medycznych przez instytucje publiczne i pozwalają na ominięcie procedury przetargowej.