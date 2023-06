Członek rządu PiS pochwalił Donalda Tuska. "Osiągnął bardzo duży sukces"

800 plus 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Szwagrostwo mają tylko 10-ć dzieci z czego tylko 4 jest normalne bo reszta jest ułomna. 2-je im umarło, jedno na wodogłowie a drugie na rozszczepiony kręgosłup. Szkoda, bo jak mówi szwagier było by tysiaka co miesiąc więcej. Szwagierka miała jeszcze kilka poronień ale dokładnie to nie wie ile. KILKA może 4 albo 5 nie pamięta dokładnie bo oni TYLKO PO BOŻEMU. Były takie lata ze w ciągu JEDNEGO roku kaledarzowego rodziła DWA RAZY, a wszystko to były ciąże pojedyncze. Ostatni raz miesiączkę jak mówi to miała 6 miesięcy przed ślubem. Nie narzeka że jej ciężko, ale se chwali jak to jej jest dobrze. Szwagrostwo aż ręce zacierają z uciechy i liczą ile to teraz dostaną po podwyżce na OSIEMSET PLUS bo są wielbicielami Białej Damy i jak to szwagier mówi że nareszcie przestali się martwić skąd by tu wziąść na codzienną flaszke, a szwagierka dodaje że, druga flaszka co dzień też nie zawadzi. Mają spokój i nie muszą pracować. Bywają dni że starsze dzieci przywożą mame taczkami od drogi do domu bo już nie może dojść na własnych nogach. Szwagierka mówi że na utrzymanie rodziny wydają do 50 złotych na tydzień a resztę kosztów ponosi Opieka Społeczna i Gmina. Gdy idą po zasiłki to wszyscy razem i wtedy taki cyrk się dzieje że prędko im dają aby tylko poszli i był spokój, a z bióra znika wszytsko jak kamfora. Oprócz tego zbierają wszystko z okolicznych domów co tylko im w ręce wpadnie. Sąsiedzi mówią że strach zostawić buty pod drzwiami, suszącą się pościel na sznurach, a nawet niedomknięte okienko w piwnicy bo wpuszczą małego szczurka i ogołocą piwnice w domu do goła.