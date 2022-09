Czym jest klauzula salwatoryjna i jaka jest jej rola w umowie?

Czym jest klauzula salwatoryjna?

Może się zdarzyć, że przy konstruowaniu umowy strony zawrą w niej niedozwolone klauzule , co spowoduje na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego uznanie całej umowy za nieważną. By zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, wykorzystywana jest klauzula salwatoryjna.

Czemu służy klauzula salwatoryjna?

Jak wygląda klauzula salwatoryjna?

Podstawowa klauzula salwatoryjna

Pozostaje jednak kwestia tego, że podobne postanowienia zawiera art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że jeśli nieważnością dotknięta jest tylko część czynności prawnej, to czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby dokonana.