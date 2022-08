Czym jest rejestr krótkiej sprzedaży?

Rejestr krótkiej sprzedaży - co to jest?

Rejestr krótkiej sprzedaży publikowany na stronie Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF ) to nic innego, jak spis podmiotów, które są w posiadaniu krótkiej pozycji na spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) . Jest to więc lista firm, która dokonuje transakcji w ramach krótkiej sprzedaży.

Na czym polega krótka sprzedaż?

Krótka sprzedaż, krótka pozycja czy tzw. gra na spadki to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych, które nie należą do sprzedającego. Inwestor w takim przypadku pożycza akcje od biura maklerskiego, instytucji finansowych czy innego uczestnika rynku, a następnie dokonuje ich sprzedaży na GPW. Gdy akcje spadną, wówczas sprzedający odkupuje papiery wartościowe taniej i oddaje je pierwotnemu właścicielowi. W ten sposób uzyskuje on zysk wynikający z różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży akcji a odkupieniem ich w późniejszym terminie po niższej cenie.