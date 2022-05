Czym jest ślub humanistyczny? Jak wygląda jego organizacja?

Czym jest ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny – co to i jak go zorganizować? Coraz więcej młodych par w Polsce zadaje sobie te pytania. Zaraz obok kościelnego, cywilnego czy konkordatowego, ślub humanistyczny to kolejna forma zawarcia małżeństwa. Choć nie posiada mocy prawnej, jest ważnym wydarzeniem dla pary i jest dla nich ważny społecznie. Aby małżeństwo zostało sformalizowane, potrzebny jest jednak ślub cywilny.

Ślub humanistyczny, jak sama nazwa wskazuje, skupia się przede wszystkim na człowieku, czyli na celebracji związku młodej pary. Uroczystość najczęściej zastępuje ceremonię religijną. Jest alternatywą dla tych, którzy chcą nadać temu wydarzeniu wymiar bardziej indywidualny oraz w bardziej emocjonalny sposób podkreślić jego wagę.

Czym ślub humanistyczny różni się od kościelnego i cywilnego?

Uroczystość różni się głównie tym, że jest skrojona specjalnie pod młodą parę. Nie musi odbywać się według odgórnie ustalonego schematu. Przykładem może być przysięga małżeńska. W przypadku ceremonii humanistycznej może zostać spersonalizowana i napisana np. przez młodą parę.

Przed dniem ślubu nikt zazwyczaj nie zna ich treści. Są osobiste i emocjonalne. Odnoszą się do uczuć, emocji, wspomnień, wspólnej historii pary, nie zaś do względów religijnych czy formalnych. Scenariusz ceremonii także jest w pełni spersonalizowany i dostosowany do życzeń młodej pary. W sam jej przebieg mogą być włączeni przyjaciele lub rodzina.

Kto udziela ślubu humanistycznego?

To, co wyróżnia ślub humanistyczny od innych ceremonii zawierania małżeństw, jest m.in. osoba udzielająca ślubu. Osobą odpowiedzialną za wygląd, koordynowanie i przebieg uroczystości jest tzw. mistrz ceremonii. Ma za zadanie dostosować wszelkie elementy uroczystości do potrzeb pary. Widoczny jest głównie jako prowadzący uroczystość. Wygłasza teksty, które wybierane są wspólnie z parą lub przez nich pisane. Jego wypowiedzi nie muszą się jednak składać z formułek, ale mają odnosić się do zakochanych.

Kto udziela ślubu humanistycznego? Celebrant przewodzi całej ceremonii humanistycznej i jest też odpowiedzialny za jej najważniejszy moment, a mianowicie za ogłoszenie męża i żony. Pełni więc podobną funkcję do urzędnika, księdza czy innej osoby duchownej. Ma to jednak wyłącznie wymiar symboliczny, bo uroczyste "Tak" nie jest przypieczętowane prawnie.

Jaki jest koszt ślubu humanistycznego?

Ile kosztuje ślub humanistyczny? Cena może być różna w zależności od jej przebiegu i wyglądu. Para młoda będzie jednak musiała zmierzyć się z wydatkiem od 1 tys. do 2 tys. zł. W cenę wliczone są przygotowanie scenariusza ceremonii, pomoc w spisaniu przysięgi, konsultacje i przeprowadzenie zaślubin. Na niektórych uroczystościach para dostaje od organizatorów symboliczny certyfikat małżeństwa ślubu.

Organizatorom można dodatkowo zlecić przygotowanie innych elementów uroczystości, takich jak wybór miejsca, sali, przygotowanie dekoracji, oprawy medialnej itp. Wiąże się to jednak z wyższymi kosztami. Ostateczna cena jest z Parą Młodą ustalana indywidualnie. Warto jednak mieć na uwadze, że ślub to wyłącznie ceremonia, która trwa zazwyczaj od 15 do 45 minut. Wesele para organizuje we własnym zakresie, a za przygotowania nie odpowiada mistrz ceremonii.

Dla kogo odpowiedni będzie ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny zyskał ogromną popularność np. w Wielkiej Brytanii. W Szkocji natomiast liczba zawieranych ślubów humanistycznych przekroczyła liczbę ślubów katolickich. Swoją popularność zawdzięczają głównie indywidualnemu charakterowi. Uroczystość jest zaprojektowana specjalnie pod wymagania i upodobania młodej pary.

W Polsce tego typu ceremonie również stają się rozpoznawalne. Dla kogo ślub humanistyczny będzie odpowiedni? Jest to świetne rozwiązanie dla tych, którym nie zależy na ceremonii religijnej, a ślub cywilny jest niewystarczający. Przede wszystkim jednak decydują się na nią pary, które pragną mieć niepowtarzalną, mocno osobistą uroczystość i które cenią sobie wymiar symboliczny.

To, komu zostaje udzielony ślub humanistyczny, nie jest tak rygorystycznie przestrzegane, jak w przypadku ślubu kościelnego. Mistrz ceremonii ogłosi więc małżeństwo np. osób rozwiedzionych lub parze tej samej płci. Często na ślub humanistyczny decydują się również pary międzynarodowe. Jest to jedyna szansa, by zorganizować ceremonię dwujęzyczną i zaprosić na nią całą rodzinę.

O czym warto pamiętać, decydując się na ślub humanistyczny?

Najważniejszą kwestią przy organizacji ślubu humanistycznego jest fakt, że w Polsce taka uroczystość nie ma żadnej mocy prawnej i skutków prawnych. Inaczej jest np. w USA, gdzie śluby te są zalegalizowane. Aby związek był oficjalny, należy udać się do urzędu stanu cywilnego i zarezerwować termin ślubu cywilnego.

Najczęściej osoby decydujące się na ślub humanistyczny dopełniają formalności w urzędzie z udziałem tylko świadków, traktując ślub humanistyczny jako uroczystość dla rodziny i przyjaciół. Jeśli chodzi o pary homoseksualne, mogą one podpisać dodatkowo notarialną umowę partnerską. Czasem pary łączą ślub humanistyczny z cywilnym, jeżeli urzędnik wyrazi na to zgodę.

Ślub humanistyczny jako mniej formalna i bardziej spersonalizowana odsłona ślubu jest doceniana nie tylko przez jej niepowtarzalny charakter, ale i przez brak narzuconych ograniczeń. W Polsce jest to wciąż rzadkość, jednak organizatorów oraz mistrzów tego typu ceremonii przybywa.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl