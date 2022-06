Czym jest umowa barterowa? Jak ją rozliczyć?

Umowa barterowa – co to takiego?

Pomimo powszechnego wykorzystywania środków płatniczych, także tych w formie bezgotówkowej, nadal zdarza się przy dokonywaniu obrotu gospodarczego, że są zawierane umowy barterowe. Co to jest? Taka umowa jest zawierana pomiędzy kupującym i sprzedającym, przy czym obie strony mogą występować w dwóch rolach jednocześnie. Istotą umowy barterowej jest to, że zapłata za towar lub usługę następuje nie w formie pieniężnej, ale w formie innego towaru lub usługi.