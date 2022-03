Dalsze podwyżki stóp mogą zaszkodzić gospodarce. To pierwszy tak poważny głos bankiera

Prezesi banków do tej pory raczej nie sygnalizowali, że podwyżki stóp procentowych mogą być problemem. Dla banków oznacza to większe zyski. Szef Millennium miał jednak zasugerować, że dalszy wzrost stawek w NBP może zaszkodzić polskiej gospodarce. Główny ekonomista PKO BP zauważa, że to pierwszy tak poważny głos z sektora bankowego.