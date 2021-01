Daniel Obajtek premierem? Jest komentarz prezesa PKN Orlen

Były wójt Pcimia, a obecnie prezes PKN Orlen był w sobotę rano gościem porannej rozmowy w RMF FM. Był tam pytany przede wszystkim o plotki, które łączą go z fotelem premiera i ewentualnym zastąpieniem na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego.

Skąd w ogóle takie plotki? Podsycił je sam prezes Jarosław Kaczyński, który w piątkowym wywiadzie wręcz "rozpływał się" nad prezesem Orlenu. Jak jednak pisaliśmy już w naszych serwisach, miało to na celu wyłącznie utrzymanie mobilizacji w obozie politycznym. I tak naprawdę o zmianie premiera nikt dziś nie myśli.

Zresztą w money.pl pod koniec roku przedstawialiśmy sylwetkę prezesa Orlenu. Wszystkie osoby, z którymi wtedy rozmawialiśmy, nie miały wątpliwości: Obajtek na pewno nie powiedział ostatniego słowa. - Te najnowsze zakupy prasowe to jeszcze nie jest szczyt jego ambicji. Co do tego jestem pewna - mówi menedżerka z firmy, w której niegdyś pracował obecny szef paliwowego giganta.