"Daniel Obajtek musi wrócić na ławę oskarżonych". Borys Budka zabrał głos

Orlen miał inwigilować polityków opozycji

Borys Budka powiedział, że szef koncernu do tego celu wynajął amerykański podmiot, który "na co dzień zajmuje się nietypowymi zleceniami". Zapłacił mu łącznie pół miliona zł na ten cel. Polityk zasugerował też, że inwigilowani mogli być także politycy obozu Zjednoczonej Prawicy, np. ówczesny premier Mateusz Morawiecki .

"Obajtek musi wrócić na ławę oskarżonych"

Dodał, że jego zdaniem jest to naruszenie prawa i obecnie są przygotowywane dokumenty, by złożyć zawiadomienie do prokuratury. Przypomniał przy tym, że wobec byłego prezesa Orlenu przed laty toczył się proces. Jak wskazała "Gazeta Wyborcza", ówczesny obóz rządzący zmienił przepisy tak, by móc wycofać akty z sądu do prokuratury, a następnie umorzyć śledztwo.